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Таксист посадил пассажира на цепь и держал в подвале

05.08.2019 16:30
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Таксист посадил пассажира на цепь и держал в подвале

На Киевщине задержали таксиста, который приковал своего пассажира цепью в подвале из-за неоплаченной поездки. В полицию обратился 38-летний житель Сум и сообщил, что сделал заказ в службе такси – привезти его в этот город. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Тогда пассажир сообщил, что на счету нет денег.

Водитель согласился отвезти мужчину в ближайшее отделение банка. Там выяснилось, что тот имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе было отказано. После чего таксист с пассажиром решили вернуться в Киев, но и в столице клиенту такси не удалось раздобыть деньги.

Поскольку человек задолжал за поездку 7000 гривен, раздосадованный извозчик пошел на суровые меры воздействия: отвез пассажира в собственный гараж в селе Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он приковал сумчанина за ногу цепью и закрыл. Жертва похищения не растерялась. Обнаружив в помещении инструменты, неплательщик смог самостоятельно освободиться. На цепи он провел порядка семи часов.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения задержанному таксисту.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, цепь, подвал, таксист
 
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