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Игорь Коломойский о российском газе: «Трубу можно закрыть и забыть»
Игорь Коломойский уверен, что Украина никогда не нуждалась в российском газе.
Об этом он заявил в интервью РБК, передает donpress.com.
«Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы [РФ] нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу [ГТС Украины] вообще можно было бы закрыть и забыть», — сказал он.
По его мнению, российский газ можно было заменить на газ из Европы, однако это было выгодно некоторым украинским олигархам и политикам.
«Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы», — считает Коломойский.
Также он заявил, что из-за военной агрессии России Украина лишилась половины ВВП и капиталовложений от иностранных партнеров.
«Вы [РФ] лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война», — уверен Игорь Коломойский
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Европа, инвестиции, газ, ВВП, труба, Коломойский
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