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Коломойский раскрыл детали о бизнесе в России и с российскими олигархами

06.08.2019 20:46
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Коломойский раскрыл детали о бизнесе в России и с российскими олигархами

У олигарха Игоря Коломойского нет бизнеса в России, но российские бизнесмены с ним работают. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее Коломойский сообщил, что Украина должна полностью отказаться от российского газа и перестать зависеть от Москвы. Так, Коломойский подчеркнул, что у него нет никакого бизнеса в России и он не готов там его вести из идеологических соображений, пока Кремль не отдаст Крым. При этом он признался, что не поссорился с российскими олигархами и бизнесменами после 2014-го и даже ведет с некоторыми общие дела. Назвать фамилии он отказался. Олигарх утверждает, что российские бизнесмены не захотят работать на территории Украины, пока идет конфликт между странами, так как инвестиции будут под ударом. Также он заверил, что после его "наезда" на Путина в 2014-м у него хотели отобрать российский филиал "ПриватБанка", но его удалось перепродать.



Теги: Россия, Донбасс, бизнес, Коломойский
 
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