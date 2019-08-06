Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Под Харьковом лошадь носилась по лугу с бездыханным телом девятиклассницы

06.08.2019 22:06
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Харьковом лошадь носилась по лугу с бездыханным телом девятиклассницы

3 августа в Харьковской области обнаружили тело 14-летней девочки, которое было привязано к лошади.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает from-ua.
Трагедия произошла на лугу в селе Безлюдовка. Мертвую школьницу, жительницу поселка Слобожанское нашли около 11:50.
Как выяснили правоохранители, на пастбище паслись лошади местных жителей. Девочка решила без разрешения напоить коня. Она привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено. Конь испугался чужого человека и понесся, потянув школьницу за собой. Через некоторое время животное удалось успокоить, однако от полученных травм девочка скончалась на месте.
По данным издание Newsroom, владелица животного заявила о том, девочка 2004 года рождения без ее разрешения взяла коня и повела его на водопой. Через некоторое время местные жители увидели, как лошадь таскает по лугу бездыханное тело девятиклассницы.
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "несчастный случай". В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Теги: Донбасс, Харьков, школьница, лошадь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх