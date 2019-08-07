«Почему я должен быть подотчетен!?» Первый бунт на корабле: «слуги народа» пошли против Зеленского

07.08.2019 15:07

Около 15% будущих народных депутатов-мажоритарщиков от партии «Слуга народа» выступают против отмены депутатской неприкосновенности. Такие цифры в эфире радио НВ озвучил потенциальный глава фракции в парламенте, четвертый номер в списке политсилы Давид Арахамия. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Их где-то 15% среди мажоритарщиков. Среди списочников таких намного меньше. А мажоритарщики говорят: "Я ж мажоритарщик, это мой округ, люди за меня проголосовали. Почему я должен быть подотчетен? Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам очень важна поддержка общества" – пояснил он.

Также по его словам, во время прохождения курсов в Трускавце он обнаружил, что некоторые люди, которыми было декларировано снятие неприкосновенности, подписывали меморандум, уже говорят, что "возможно, надо посмотреть на это заново".

При этом, Арахамия поддержал возможность привлечь депутата к ответственности только за уголовные правонарушения, но не за политические высказывания.

Будущий нардеп также рассказал, что "Слуга народа" будет настаивать на введении уголовной ответственности за неперсональное голосование депутатов или "кнопкодавство".

Давид Арахамия отметил, что некоторые мажоритарщики от "Слуги народа", с которыми он познакомился в Трускавце, имеют достаточно пророссийские и антимайдановские взгляды.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что создал проект закона о снятии депутатской неприкосновенности и хочет подать его на рассмотрение новой Раде. Он выразил уверенность в том, что новая власть в Раде поможет ему снять неприкосновенность с депутатов.

До этого президент Украины уже говорил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности является одним из приоритетных для него.

Источник: https://from-ua.com