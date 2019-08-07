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Президент поручил выделить квартиры семьям погибших военных в зоне ООС

07.08.2019 18:40
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Президент поручил выделить квартиры семьям погибших военных в зоне ООС

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям военнослужащих, погибших недавно в зоне ООС.

Об этом он заявил во время совещания с военным руководством по ситуации на Востоке Украины, сообщает пресс-служба президента.

Также во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, произошел возле Павлополя 6 августа. в результате которого погибло четверо украинских военных.

«Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, квартира, военные, ООС
 
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