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Нардеп из партии Медведчука сделал скандальное заявление по Донбассу. ВИДЕО

09.08.2019 13:39
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Нардеп из партии Медведчука сделал скандальное заявление по Донбассу. ВИДЕО

На Донбассе Украина воюет не с Россией, а с гражданами Украины, снабжаемых РФ оружием.

Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 — Украина», передает donpress.com.

По его словам, если бы противником Украины была Россия, ей нужно было бы объявить войну. Волошин отметил:

«Я многократно читал отчеты Генштаба, общался с нашими военными. Ни у кого нет оснований утверждать, что мы на Донбассе воюем с российской армией. Мы воюем с такими же нашими гражданами, обученными и возглавляемыми российскими офицерами, при поддержке так называемого военторга, который поставляет вооружение».

Также, нардеп добавил, что з 40 тысяч людей, воюющих сегодня на Донбассе, основная часть является гражданами Украины:

«Я не отрицаю, что на определенных этапах российские воинские подразделения вмешивались в конфликт. Но сказать, что мы там напрямую воюем с Россией, невозможно».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, украинцы, конфликт, Верховная Рада, вооружение, Медведчук
 
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