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Полторак хочет цивилизовано уйти в отставку, и надеется, что новый парламент примет закон о военном образовании и науке

19.08.2019 21:15
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Степан Полторак заявил в интервью журналистам издания АрмияИнформ, что хочет цивилизовано уйти в отставку с должности руководителя Министерства обороны. Вместе с тем пока еще действующий министр выразил надежду на то, что депутаты парламента 9-го созыва примут закон о военном образовании и науке, сообщает replyua.net.

Степан Полторак подчеркнул, что хочет цивилизованно уйти в отставку с должности руководителя Минобороны, и будет способствовать нормальной передачи власти. По словам министра, сегодня это является достаточно серьезной проблемой для украинской политики и политической культуры. Полторак объяснил, что сделает все возможное, чтобы в армии не почувствовали переходного периода. Кроме того, министр пообещал подготовить для нового руководства Минобороны нормальную законодательную базу.

Также Полторак озвучил и свои ожидания, связанные с работой парламента 9-го созыва. Он надеется, что народные избранники смогут принять закон о военном образовании и науке. Ведь в Раде нового созыва есть монопартийное большинство, и это дает прекрасные возможности для принятия множества нужных законопроектов. Читайте также: Угрозы Москвы обезводить Днепрспровоцировав экологическую катастрофу в Украине - это банальный блеф.



Теги: Донбасс, отставка, Полторак
 
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