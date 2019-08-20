О чем Макрон и Путин договорились по Донбассу: все главные итоги переговоров

20.08.2019 13:50

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в рамках официальной встречи обсуждали вопрос урегулирования военного конфликта на Востоке Украины. В понедельник, 19 августа, на совместной пресс-конференции президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон подвели итоги переговоров по войне в Украине, пишет Диалог.UA.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и обсудим заявления, которые недавно сделал президент Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. Мы вместе решим эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в "нормандском формате"", – сказал Макрон. На вопрос, созрели ли предпосылки для предстоящего саммита в "нормандском формате", президент Франции дал утвердительный ответ. "Есть новый фактор – избрание Зеленского президентом. Есть со стороны Зеленского ряд мужественных поступков. Президент за короткий срок принял некоторые решения, мы их собираемся обсудить. Необходимо помнить о региональной роли России. Я надеюсь, мы обретем новую динамику в переговорах с господином Путиным", – поделился Макрон.

"Мы должны проводить саммит, если будут достигнуты ощутимые результаты. Через несколько дней встретятся наши дипсоветники, чтобы его организовать. Нам не нужна встреча ради встречи", – добавил Макрон. Путин, в свою очередь, заявил, что в ситуации с Украиной "есть вещи, которые внушают осторожный оптимизм". "Мы будем говорить об Украине, конечно, где выбор, сделанный президентом Зеленским, изменил игру", – сказал он. Кроме того, Путин выразил полную готовность к саммиту: "Мы должны это сделать. Альтернативы "нормандскому формату" не существует, поэтому мы будем его поддерживать". Однако, по словам лидера РФ, сначала необходимо решить ряд вопросов. "Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно добиваться, идти к этой цели. Мы обсудим те вещи, которые нужно решить", – поделился он. Путин рассказал о компромиссе, достигнутом в 2016 году, в результате которого фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса.

Он отметил, что тогда закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ. "Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией", – добавил он. Президенты также обсудили вопрос G8. "Вопрос "восьмерки" зависит от украинского кризиса", – прокомментировал Макрон. Вспомнил Путин и о взрыве на военном полигоне в Архангельской области, заявив об отсутствии угрозы и повышения радиационного фона. Но при этом отметил, что на место ядерного ЧП отправили экспертов, чтобы "не было никаких неожиданностей". Примечательно, что в своей вступительной речи Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством", и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".