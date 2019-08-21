В следующем году минимальная зарплата в Украине может вырасти до 5,5 тысячи гривен - Гройсман

21.08.2019 21:15

Владимир Гройсман указал в ходе состоявшегося сегодня заседания кабинета министров на новый ориентир по минимальной зарплате. По словам главы правительства, уже в следующем году «минималка» в Украине может вырасти до 5,5 тысячи гривен, сообщает replyua.net.



Владимир Гройсман, ранее не раз говоривший о повышении минимальной зарплаты, снова поднял данный вопрос в ходе состоявшегося сегодня заседания правительства. Более того - премьер-министр даже сообщил конкретные цифры. Так, по словам Гройсмана, уже в следующем году минимальная зарплата в стране может вырасти до 5,5 тысячи гривен. Отметим, что ранее в Кабмине прогнозировали рост «минималки» в 2020 году до 4,7 тысячи гривен.



Глава правительства подчеркнул, что цифра не «взята с потолка». Гройсман убежден, что задача выйти на показатель 5,5 тысячи гривен по «минималке» является вполне реалистичной, и это подтверждают соответствующие расчеты. Кроме того, премьер ожидает, что средняя зарплата по Украине в следующем году вырастет в долларовом эквиваленте с нынешних 407 до 540 долларов. Читайте также: Эксперт: Украина не покупает словацкий, польский, венгерский или швейцарский газ. Мы покупаем российский газ. И то, что в Европе дешевле, - это сказки.