Украина изменится до неузнаваемости: Зеленский назвал революционные реформы - такого у нас еще не было

03.09.2019 08:20

Президент Владимир Зеленский 2 сентября провел совещание с новым составом Кабмина, спикером Рады и правоохранительными органами. На нем глава государства, хотя по закону и не имел такого права, назвал задачи и сроки их выполнения и для правительства, и для парламента. В ближайшие несколько месяцев в Украине изменят Кодекс законов о труде, разрешат добывать янтарь и продавать землю, изменят список госпредприятий, которые нельзя продавать, пишет Диалог.UA.

Бюджет – проект внесут до 15 сентября

Под руководством премьера Алексея Гончарука министр финансов Оксана Маркарова обязана до 15 сентября внести от Кабмина законопроект о бюджете страны на следующий год.

До конца года отменят мораторий на продажу земли

Уже до 1 октября текущего года в Раде должен быть новый законопроект о рынке земли. А уже 1 декабря документ должен стать законом. Продлевать мораторий новые власти не собираются. При этом среди поставленных задач: объяснить украинцам, что их землю никто забирать не будет, а такой шаг позволит развиваться фермерским хозяйствам.

"Пояснить обществу, что никто не будет забирать землю. Модель направлена на развитие фермерства и защиты их интересов. Принять закон до 1 декабря 2019-го", – заявил Зеленский.

Список запрещенных к приватизации объектов отменят

До 1 октября текущего года Кабмин должен отменить список предприятий, которые нельзя приватизировать. Вместо этого, отмечает глава государства, необходимо разработать новый перечень стратегических объектов, которые останутся в государственной собственности. До 1 декабря продадут 500 предприятий через ProZorro. Продажі. К этой же дате начнут подготовку больших компаний к приватизации. Первый конкурс проведут не позже 1 апреля 2020-го.

Среди других важных новшеств:

СПЛИТ (разделение полномочий НБУ и Национальной комиссии по финансовому рынку и ценным бумагам) должны принять до 1 октября 2019-го; Закон о концессии (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий) – до 1 октября 2019-го. Закон об аренде государственного имущества – до 1 октября 2019-го. Недра будут передавать на аукционах, список подготовят до 1 декабря 2019-го. Кредитные ставки для бизнеса и на ипотечное кредитование должны снизить с помощью специального закона, который должны подготовить и внести в Раду до 1 октября 2019-го; Новую редакцию Кодекса законов о труде (КЗоТ) примут до 1 января 2020-го; Украинцы смогут получать 30 самых распространенных государственных услуг онлайн, при этом разрешительную документацию также переведут в электронный вид; До 1 января 2020-го должны снизить стоимость подключения к газу и электроэнергии; До 1 октября 2019-го также должны принять закон о Службе финансовых расследований; Внесли законопроекты о легализации казино и добыче янтаря – до 1 октября 2019-го, а принять – до 1 декабря 2019-го; Частично вывести рынок труда из тени (наказывать за работу бизнеса в серой зоне) – до 1 декабря 2019-го; Закон о водном транспорте – до 1 октября 2019 года; пилотные конкурсы концессии морских портов до 1 января 2020 года. Принять закон о среднесрочном планировании финансирования ремонта дорог и цен на капитальный ремонт - до 1 октября 2019 года; Подготовить план реструктуризации "Укрзалізниці" (либерализации рынка локомотивной тяги) - до конца 2019-го; Подготовить лоты на спецзразрешения на нефть и газ – до 1 января 2020 года; Ввести систему единого окна на таможне – до 1 января 2020-го; Принять закон об уполномоченных экономических операторах – до 1 октября 2020-го. В Украине, согласно Основному Закону страны – парламентско-президентская республика. Однако в своем обращении президент поставил задачи перед Кабмином и Верховной Радой и даже по закону независимому регулятору – Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. Более того, новая власть уже объявила – показывать украинцам работу Кабмина не будут. Мол, раньше принятие решений напоминало шоу "За стеклом" – доносить народу нужно только самое главное. "Переформатируем заседание правительства, чтобы это не было показухой и шоу "За стеклом". Работа правительства будет переформатирована таким образом, чтобы доносить обществу важнейшую информацию о сути решений, которые принимаются правительством в интересах общества. А не для того, чтобы показать хорошую картинку", – заявили на совещании с президентом. Монополизация власти командой президента привела к тому, что под руководством главы государства оказались практически все ветви власти. К чему приведет такая узурпация – к резким и ощутимым переменам или к обогащению приближенных и удару по демократическим институциям – покажет время. Ранее от президентской партии поступило предложение о новых досрочных выборах.