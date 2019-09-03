- Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю08:45
- Украина изменится до неузнаваемости: Зеленский назвал революционные реформы - такого у нас еще не было08:20
- Перерасчет пенсий в Украине: кому подачка в 74 грн, а кому больше 16 тысяч22:17
- Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ21:52
- Гранитное под огнем! Боевики обстреляли поселок под Мариуполем21:05
- Жители Одесской области подняли бунт: «Ситуация катастрофическая», что происходит20:43
- Украина перейдет на новый формат документооборота20:24
- «С вещами на выход»: Гончарук выставил жесткий ультиматум чиновникам20:02
- ПриватБанк обрадовал всех украинцев хорошей новостью: теперь все будет по-другому19:45
- Большая приватизация: Что и как будут готовить к продаже в Украине19:25
Украина изменится до неузнаваемости: Зеленский назвал революционные реформы - такого у нас еще не было
Президент Владимир Зеленский 2 сентября провел совещание с новым составом Кабмина, спикером Рады и правоохранительными органами. На нем глава государства, хотя по закону и не имел такого права, назвал задачи и сроки их выполнения и для правительства, и для парламента. В ближайшие несколько месяцев в Украине изменят Кодекс законов о труде, разрешат добывать янтарь и продавать землю, изменят список госпредприятий, которые нельзя продавать, пишет Диалог.UA.
Бюджет – проект внесут до 15 сентября
Под руководством премьера Алексея Гончарука министр финансов Оксана Маркарова обязана до 15 сентября внести от Кабмина законопроект о бюджете страны на следующий год.
До конца года отменят мораторий на продажу земли
Уже до 1 октября текущего года в Раде должен быть новый законопроект о рынке земли. А уже 1 декабря документ должен стать законом. Продлевать мораторий новые власти не собираются. При этом среди поставленных задач: объяснить украинцам, что их землю никто забирать не будет, а такой шаг позволит развиваться фермерским хозяйствам.
"Пояснить обществу, что никто не будет забирать землю. Модель направлена на развитие фермерства и защиты их интересов. Принять закон до 1 декабря 2019-го", – заявил Зеленский.
Список запрещенных к приватизации объектов отменят
До 1 октября текущего года Кабмин должен отменить список предприятий, которые нельзя приватизировать. Вместо этого, отмечает глава государства, необходимо разработать новый перечень стратегических объектов, которые останутся в государственной собственности. До 1 декабря продадут 500 предприятий через ProZorro. Продажі. К этой же дате начнут подготовку больших компаний к приватизации. Первый конкурс проведут не позже 1 апреля 2020-го.
Среди других важных новшеств:
СПЛИТ (разделение полномочий НБУ и Национальной комиссии по финансовому рынку и ценным бумагам) должны принять до 1 октября 2019-го; Закон о концессии (договор, заключаемый государством с частным предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных предприятий, земельных и других угодий) – до 1 октября 2019-го. Закон об аренде государственного имущества – до 1 октября 2019-го. Недра будут передавать на аукционах, список подготовят до 1 декабря 2019-го. Кредитные ставки для бизнеса и на ипотечное кредитование должны снизить с помощью специального закона, который должны подготовить и внести в Раду до 1 октября 2019-го; Новую редакцию Кодекса законов о труде (КЗоТ) примут до 1 января 2020-го; Украинцы смогут получать 30 самых распространенных государственных услуг онлайн, при этом разрешительную документацию также переведут в электронный вид; До 1 января 2020-го должны снизить стоимость подключения к газу и электроэнергии; До 1 октября 2019-го также должны принять закон о Службе финансовых расследований; Внесли законопроекты о легализации казино и добыче янтаря – до 1 октября 2019-го, а принять – до 1 декабря 2019-го; Частично вывести рынок труда из тени (наказывать за работу бизнеса в серой зоне) – до 1 декабря 2019-го; Закон о водном транспорте – до 1 октября 2019 года; пилотные конкурсы концессии морских портов до 1 января 2020 года. Принять закон о среднесрочном планировании финансирования ремонта дорог и цен на капитальный ремонт - до 1 октября 2019 года; Подготовить план реструктуризации "Укрзалізниці" (либерализации рынка локомотивной тяги) - до конца 2019-го; Подготовить лоты на спецзразрешения на нефть и газ – до 1 января 2020 года; Ввести систему единого окна на таможне – до 1 января 2020-го; Принять закон об уполномоченных экономических операторах – до 1 октября 2020-го. В Украине, согласно Основному Закону страны – парламентско-президентская республика. Однако в своем обращении президент поставил задачи перед Кабмином и Верховной Радой и даже по закону независимому регулятору – Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. Более того, новая власть уже объявила – показывать украинцам работу Кабмина не будут. Мол, раньше принятие решений напоминало шоу "За стеклом" – доносить народу нужно только самое главное. "Переформатируем заседание правительства, чтобы это не было показухой и шоу "За стеклом". Работа правительства будет переформатирована таким образом, чтобы доносить обществу важнейшую информацию о сути решений, которые принимаются правительством в интересах общества. А не для того, чтобы показать хорошую картинку", – заявили на совещании с президентом. Монополизация власти командой президента привела к тому, что под руководством главы государства оказались практически все ветви власти. К чему приведет такая узурпация – к резким и ощутимым переменам или к обогащению приближенных и удару по демократическим институциям – покажет время. Ранее от президентской партии поступило предложение о новых досрочных выборах.
Теги: Донбасс, изменение, реформы, Зеленский
- Высшее образование ждут 4 важных изменения в 2017
- Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу
- В Украине изменились условия получения посылок из-за рубежа
- Порошенко не хочет рисковать, но должен выполнять обязательства - эксперт об особом статусе Донбасса
- Почему украинские власти сворачивают реформы и холодеют к Западу?
- Кабмин возьмется за «покращення» журналистики
- В ОРДО отправили под «домашний арест» «командира НВФ» «Корсу»08:27
- В Луганске произошло смертельное ДТП с «полицейскими» ОРЛО: опубликовано жуткое фото07:44
- В "ДНР" зашел спецназ Путина, у Пушилина сдают нервы07:29
- Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ21:52
- Гранитное под огнем! Боевики обстреляли поселок под Мариуполем21:05
- Послезавтра пять районов Донецка останутся без воды16:00
- Донецкий блогер рассказал о «саперах-самоубийцах» в ОРДО15:00
- В Мариуполе эвакуировали школьников: Нашли неопознанный объект14:42
- «Используют, как саперов-самоубийц»: стало известно об очередной подлости боевиков «ДНР»10:00
- В Раду подали проект амнистии для всех «участников событий» на Донбассе09:45
- Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю08:45
- В ОРДО отправили под «домашний арест» «командира НВФ» «Корсу»08:27
- Украина изменится до неузнаваемости: Зеленский назвал революционные реформы - такого у нас еще не было08:20
- Коноплянка подписал контракт с «Шахтером»08:16
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Луганске произошло смертельное ДТП с «полицейскими» ОРЛО: опубликовано жуткое фото07:44
- В "ДНР" зашел спецназ Путина, у Пушилина сдают нервы07:29
- Перерасчет пенсий в Украине: кому подачка в 74 грн, а кому больше 16 тысяч22:17
- Соцсети: В ОРДО для обеспечения «безопасности» Пушилина прибыли три группы спецназа РФ21:52
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Медики рассказали, как растения помогают бороться со стрессом09:00
- Диетолог рассказал, как научиться интуитивному питанию07:47
- Надбавка к пенсии: повезет не всем украинцам, как получить повышенную выплату21:54
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»