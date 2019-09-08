- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор13:51
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО13:10
- Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню12:48
- У Гиркина-"Стрелкова" случился "приступ" - он готов воевать против Путина11:31
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- В Черниговской области погиб военнослужащий 10:37
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- "Решающий шаг к возобновлению конструктивного диалога": Макрон об обмене между Украиной и РФ08:52
- В Украине не будут принимать часть денег: важная информация, что нужно сделать08:21
Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
Зокрема додому повернуться українські герої-моряки, яких Порошенко відправив на бійню заради введення воєнного стану в країні і збереження влади кривавого режиму, пише bbc-ccnn.com.
Адвокати українських моряків не на камеру кажуть, що частина наших героїв готова публічно розповісти всю правду про те кривавому дні, коли збожеволілий верховний головнокомандувач Порошенко відправив два катери проти цілого російського флоту.
Моряки стверджують, що Порошенко попереджали, що цей прохід закінчиться смертю особового складу, але він істеричним тоном наказав негайно прориватися через російський флот.
Це була божевільна провокація кровопролиття і все це прекрасно розуміли
Показання моряків можуть стати безцінними в судовому процесі проти олігарха Порошенко.
Нагадаємо, олігарха підозрюють у скоєнні найтяжчих військових злочинів, в захопленні влади, державній зраді і тяжких корупційних злочинах, що істотно вдарили по обороноздатності України.
Олігархові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна. Показання наших моряків доб’ють кривавого олігарха.
Відзначимо, що члени воєнізованого спільноти олігарха Порошенка всіляко перешкоджали звільненню моряків.
Коли вже було ясно, що наші хлопці повернуться додому і розкажуть всю правду про главу воєнізованого злочинного співтовариства П.Порошенко, пособники олігарха вийшли на Майдан і публічно виступили проти обміну і повернення моряків.
На щастя обмін відбувся і наші моряки приземлилися в Киеве !!!
Теги: Донбасс, моряки, провокация, Порошенко, пленные
- Путин сделал важное заявление по поводу освобождения украинских моряков
- Путин: инцидент в Керченском проливе - провокация Порошенко
- Советник Порошенко разоблачил провокацию Кремля на Донбассе
- «Вредитель ФСБ»: нардеп рассказал о готовящейся провокации против Порошенко
- «Нужны решительные действия»: Порошенко сделал важное заявление о России
- Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО18:01
- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор13:51
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО13:10
- Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню12:48
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- У Гиркина-"Стрелкова" случился "приступ" - он готов воевать против Путина11:31
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги08:36
- «Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе08:03
- Составлен женский гороскоп с 9 по 15 сентября07:47
- Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты22:36
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку