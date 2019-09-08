Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко

08.09.2019 13:35

Зокрема додому повернуться українські герої-моряки, яких Порошенко відправив на бійню заради введення воєнного стану в країні і збереження влади кривавого режиму, пише bbc-ccnn.com.

Адвокати українських моряків не на камеру кажуть, що частина наших героїв готова публічно розповісти всю правду про те кривавому дні, коли збожеволілий верховний головнокомандувач Порошенко відправив два катери проти цілого російського флоту.

Моряки стверджують, що Порошенко попереджали, що цей прохід закінчиться смертю особового складу, але він істеричним тоном наказав негайно прориватися через російський флот.

Це була божевільна провокація кровопролиття і все це прекрасно розуміли

Показання моряків можуть стати безцінними в судовому процесі проти олігарха Порошенко.

Нагадаємо, олігарха підозрюють у скоєнні найтяжчих військових злочинів, в захопленні влади, державній зраді і тяжких корупційних злочинах, що істотно вдарили по обороноздатності України.

Олігархові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна. Показання наших моряків доб’ють кривавого олігарха.

Відзначимо, що члени воєнізованого спільноти олігарха Порошенка всіляко перешкоджали звільненню моряків.

Коли вже було ясно, що наші хлопці повернуться додому і розкажуть всю правду про главу воєнізованого злочинного співтовариства П.Порошенко, пособники олігарха вийшли на Майдан і публічно виступили проти обміну і повернення моряків.

На щастя обмін відбувся і наші моряки приземлилися в Киеве !!!