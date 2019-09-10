Последние «летние» деньки: опубликован свежий прогноз погоды

10.09.2019 09:56

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Украине будет тепло и без осадков.

На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +9°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 10 сентября - преподобного Моисея, Мусия. Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.