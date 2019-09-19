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Украина получила нового главу ФГИ: что известно о человеке, который стремительно двигался по карьерной лестнице
Монобольшинство Верховной Рады избрало нового председателя Фонда госимущества страны
Верховная Рада Украины 238 голосами народных депутатов в четверг, 19 сентября поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины:
«Кандидатуру поддержали 238 народных депутатов» — таков итог голосования на заседании в четверг, 19 сентября.
О Дмитрии Сенниченко известно немало: он в свое время был членом правления Украинского клуба недвижимости, членом Совета предпринимателей при Кабмине, независимым членом наблюдательного совета Prozorro, а также вице-президентом комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты. Так с 2013 по 2016 год он был управляющим директором «Jones Lang LaSalle» в Украине, занимал должность директором по развитию бизнеса в СНГ. После — занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в ПАО «Укрпочта» — до 2018 года.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада
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