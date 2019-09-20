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Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год
После представления Кабмином проекта госбюджета на 2020 год он признан принятым Радой к рассмотрению, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению законопроект №2000 "О государственном бюджете Украины" на 2020 год. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков по окончании презентации документа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Согласно ст. 154 регламента Верховной Рады, если проект закона о госбюджете не отклонен, он считается принятым для дальнейшей работы.
Министр финансов Украина Оксана Маркарова, представлявшая проект, призвала народных депутатов при подготовке дальнейших чтений поддержать инициативы правительства, которые позволят обеспечить рост экономики и увеличить доходную часть госбюджета-2020.
Кабинет Министров 15 сентября подал в Раду проект госбюджета на 2020 год. Согласно тексту документа, доходы госбюджета составят почти 1,08 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн. Предельный объем дефицита планируют установить на уровне 95,131 млрд грн.
Прожиточный минимум, прописанный в проекте госбюджета, составляет для трудоспособных лиц с 1 января – 2102 грн в месяц, с 1 июля – 2197 грн в месяц, с 1 декабря – 2270 грн в месяц.
В законопроекте также предлагается установить с 1 января 2020 года минимальную заработную плату в размере 4723 грн в месяц.
Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составляет 2007 грн, минимальная зарплата – 4173 грн.
Законопроект о государственном бюджете Украины депутаты рассматривают в трех чтениях. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.
Источник : https://gordonua.com/
Теги: Донбасс, Рада, проект, год
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