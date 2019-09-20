Верховная Рада решила сделать военных материально ответственными

20.09.2019 20:50

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона №1225 о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц направлен на приведение правовых норм института материальной ответственности военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих и резервистов во время прохождения ими сборов в соответствии с Конституцией Украины.

Закон определяет механизм определения ущерба, причиненного государству, определения лиц, виновных в причинении ущерба и привлечения их к материальной ответственности.

При этом народные депутаты решили сократить наполовину сроки подготовки этого проекта закона к рассмотрению во II чтении.

Напомним, трех месяцев хватит для того, чтобы перевести военную прокуратуру в специализированную прокуратуру противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны, заявил ранее главный военный прокурор Виктор Чумак.