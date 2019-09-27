Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление

27.09.2019 13:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Когда украинцам будут платить по две пенсии: в Кабмине сделали важное заявление

Министр социальной политики Юлия Соколевская в интервью «Интерфакс-Украина» заявила, что Украина все еще не готова для введения накопительной системы пенсионного обеспечения Министр предполагает ежемесячный дополнительный взнос на собственный счет. А при достижении определенного возраста это позволит получать сразу две пенсии.

Однако Соколевская добавила, что в ближайшее время о такой реформе говорить не приходится.

«У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств», — сказала она.

Как говорит Соколевская, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн. Необходимо определиться кто будет платить взносы, сколько они будут процентов, сделать расчеты, будет ли это выгодно человеку.

«Плюс накопления — это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о „сплите“ — в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему», — заявила министр.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Кабмин, пенсии, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх