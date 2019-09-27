Сенцов рассказал об обмене пленными между Украиной и Россией "изнутри"

27.09.2019 20:17

Украинский режиссёр Олег Сенцов поведал, как выглядел обмен пленными со стороны украинцев, которых планировали освободить из российских тюрем. Так пишет replyua.net, ссылаясь на "Новое время".



По его словам, слухи о предстоящем обмене распространялись довольно давно. Олег Сенцов даже начал получать письма, в которых открыто говорилось о его предстоящем освобождении. Однак для него всё по-настоящему началось тогда, когда его привезли в Москву.



"В сентябре я стал получать письма о том, что большинство украинских ребят уже в "Лефортово" и, наверное, скоро будет обмен. Я понимал, что меня будут менять, скорее всего, на Вышинского. 28 августа утром за мной приехал этап, самолётом привезли в Москву, не объясняя куда, и вечером в "Лефортово" по радио я услышал, что Вышинского освободили. В СИЗО мне сказали, что будет обмен, и просили по возможности не контактировать с ОНК и журналистами, чтобы ничего не сорвалось, потому что ситуация немножко шаткая. Выхода особо не было: меня попросили ни с кем не контактировать — и сами ко мне никого не пустили", - говорит Олег Сенцов.