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Сенцов рассказал об обмене пленными между Украиной и Россией "изнутри"

27.09.2019 20:17
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Сенцов рассказал об обмене пленными между Украиной и Россией "изнутри"

Украинский режиссёр Олег Сенцов поведал, как выглядел обмен пленными со стороны украинцев, которых планировали освободить из российских тюрем. Так пишет replyua.net, ссылаясь на "Новое время".

По его словам, слухи о предстоящем обмене распространялись довольно давно. Олег Сенцов даже начал получать письма, в которых открыто говорилось о его предстоящем освобождении. Однак для него всё по-настоящему началось тогда, когда его привезли в Москву. 

"В сентябре я стал получать письма о том, что большинство украинских ребят уже в "Лефортово" и, наверное, скоро будет обмен. Я понимал, что меня будут менять, скорее всего, на Вышинского. 28 августа утром за мной приехал этап, самолётом привезли в Москву, не объясняя куда, и вечером в "Лефортово" по радио я услышал, что Вышинского освободили. В СИЗО мне сказали, что будет обмен, и просили по возможности не контактировать с ОНК и журналистами, чтобы ничего не сорвалось, потому что ситуация немножко шаткая. Выхода особо не было: меня попросили ни с кем не контактировать — и сами ко мне никого не пустили", - говорит Олег Сенцов.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, пленные
 
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