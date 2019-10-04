Минобразования: В 2020 году школы страны перейдут на украинский язык

04.10.2019 10:30

С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы страны полностью перейдут на украинский язык обучения. Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире канала «Прямой» прозвучало от главы Министерства образования Анны Новосад. Она указала на то, что в Украине еще остаются русскоязычные школы.



«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - заявила министр. Также Новосад указала на то, что в Украине работают школы языковых меньшинств, и эти языки относятся к Европейскому Союзу. Эти школы, в свою очередь, полностью перейдут на обучение на украинском языке только в 2023 году. При этом Министерство образования будет готовить все категории школ к обучению на государственном языке. «Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык», - добавила министр, но не уточнила, какой именно будет форма обучения в этих учебных заведениях.



Напомним, что в июле этого года в нашей стране вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Теперь использование украинского языка стало обязательным в образовании и во всех органах государственной власти. Нужно отметить, что в Украине осталось очень мало школ с русскоязычной формой обучения. Ранее об этом рассказывал общественный деятель Александр Скубченко.