Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Минобразования: В 2020 году школы страны перейдут на украинский язык

04.10.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Минобразования: В 2020 году школы страны перейдут на украинский язык

С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы страны полностью перейдут на украинский язык обучения. Как информирует replyua.net, такое заявление в эфире канала «Прямой» прозвучало от главы Министерства образования Анны Новосад. Она указала на то, что в Украине еще остаются русскоязычные школы.

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - заявила министр. Также Новосад указала на то, что в Украине работают школы языковых меньшинств, и эти языки относятся к Европейскому Союзу. Эти школы, в свою очередь, полностью перейдут на обучение на украинском языке только в 2023 году. При этом Министерство образования будет готовить все категории школ к обучению на государственном языке. «Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык», - добавила министр, но не уточнила, какой именно будет форма обучения в этих учебных заведениях.

Напомним, что в июле этого года в нашей стране вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Теперь использование украинского языка стало обязательным в образовании и во всех органах государственной власти. Нужно отметить, что в Украине осталось очень мало школ с русскоязычной формой обучения. Ранее об этом рассказывал общественный деятель Александр Скубченко.



Теги: Донбасс, украинский язык, школы, Минобразования
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх