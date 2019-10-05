Кабмин утвердил план приватизации 800 госпредприятий

05.10.2019 10:01

В Министерстве экономики утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В пятницу, 4 октября в Минэкономики состоялась учредительная встреча проектного офиса по вопросам приватизации под председательством первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты. В ней приняли участие представители Минэкономики, ГП «Прозорро.Продажи», Фонда госимущества (ФГИ), Фонд гарантирования вкладов (ФГВ), команды по поддержке реформ Минэкономики и ряд консультантов.

В ходе встречи был согласован план по передаче объектов Фонду госимущества от органов их управления и подготовку их к продаже.