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Кабмин утвердил план приватизации 800 госпредприятий

05.10.2019 10:01
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Кабмин утвердил план приватизации 800 госпредприятий

 

В Министерстве экономики утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В пятницу, 4 октября в Минэкономики состоялась учредительная встреча проектного офиса по вопросам приватизации под председательством первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты. В ней приняли участие представители Минэкономики, ГП «Прозорро.Продажи», Фонда госимущества (ФГИ), Фонд гарантирования вкладов (ФГВ), команды по поддержке реформ Минэкономики и ряд консультантов.

В ходе встречи был согласован план по передаче объектов Фонду госимущества от органов их управления и подготовку их к продаже.

«В Украине около 3600 государственных предприятий, демонстрирующих различные показатели финансовой и операционной эффективности — от немногих успешных для подавляющего большинства убыточных и вовсе заброшенных. Минэкономики сейчас готовит около 800 госкомпаний к приватизации, предложив организовать и структурировать этот процесс, как целостный проект», — говорится в сообщении.

Источник : https://donpress  



Теги: Донбасс, приватизация, предприятие, Кабмин
 
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