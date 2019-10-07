В Украине могут перенести День независимости

07.10.2019 21:25

Верховной Раде предлагают считать Днем независимости Украины 22 января 1918 года, а 24 августа 1991 года — Днем установления независимости. Соответствующий проект постановления за номером 2205 зарегистрировала народный депутат Украины (внефракционный) Оксана Савчук, передает УНН.

По мнению нардепа, следует считать день 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. Считать независимость Украинского государства с 22 января 1918 года, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации.

При этом парламентарий предложила 24 августа 1991 года считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник.

Кроме того, по ее мнению, следует установить также, что флагом национально-освободительной борьбы украинского народа является Флаг Национального Достоинства, который состоит из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — темно-красного цвета, нижней — черного цвета.

Она также зарегистрировала законопроект 2229, который предусматривает, что Знамя Национального Достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления — в последующие дни: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной Сотни), 14 марта (День украинских добровольцев), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День восстановления независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской Повстанческой Армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).

Напомним, 24 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость — 29 августа.