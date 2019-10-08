Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых

08.10.2019 20:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых

Супруга президента Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению школьного питания. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет ДонПресс.
«Я уже инициировала проведение первого стратегического круглого стола по улучшению питания в школах. На нем присутствовали представители органов государственной власти, эксперты и активисты, и сейчас у нас уже готов предварительный план действий. Я вижу, что каждый из участников этого проекта очень переживает за его будущее», — сказано в публикации первой леди.
Елена Зеленская подчеркнула, что хочет, как жена президента, сосредоточить свою деятельность на заботе о здоровье подрастающего поколения, для которого очень важны правильное питание, здоровый образ жизни и физическая активность.
«Сейчас почти половине учеников в школах не нравится еда в столовых — они жалуются на качество продуктов, недостаток овощей и фруктов и тому подобное. Я уверена, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию к лучшему», — добавила она.



Теги: Донбасс, питание, школьники, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх