Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых

08.10.2019 20:39

Супруга президента Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению школьного питания. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, пишет ДонПресс.

«Я уже инициировала проведение первого стратегического круглого стола по улучшению питания в школах. На нем присутствовали представители органов государственной власти, эксперты и активисты, и сейчас у нас уже готов предварительный план действий. Я вижу, что каждый из участников этого проекта очень переживает за его будущее», — сказано в публикации первой леди.

Елена Зеленская подчеркнула, что хочет, как жена президента, сосредоточить свою деятельность на заботе о здоровье подрастающего поколения, для которого очень важны правильное питание, здоровый образ жизни и физическая активность.

«Сейчас почти половине учеников в школах не нравится еда в столовых — они жалуются на качество продуктов, недостаток овощей и фруктов и тому подобное. Я уверена, что вместе с большой командой единомышленников мы сможем изменить эту ситуацию к лучшему», — добавила она.