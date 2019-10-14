Сегодняшний день станет первым серьезным тестом для Авакова, – политолог

14.10.2019 11:30

Сегодня во время массовых мероприятий в центре столицы по случаю Дня защитника Украины СБУ вместе с МВД должны обеспечить правопорядок. Когда речь идет об участии разных националистических движений в тех или иных мероприятиях, то угроза провокаций или беспорядков всегда есть.

В то же время, ни для кого уже не секрет, что часть националистических организаций находятся под «крышей» СБУ и МВД или же вообще подотчетны силовым органам. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов рассказал политолог Владимир Фесенко.



По его словам, сегодня будет очень шумно, будут какие-то использованы пиротехнические эффекты. Главное в сегодняшней ситуации сберечь общественный порядок, чтобы не было каких-то серьезных конфликтов.



Владимир Фесенко отметил, нельзя сказать, что сегодня в обществе зашкаливает градус эмоций. Как раз большой пресс-марафон президента Зеленского в информационном плане снял напряжение. Потом прошла информация о том, что состоялась закрытая встреча президента с активистами, националистами, блогерами, ветеранами АТО. То есть, есть специфический, сложный диалог у президента с активистами, хоть и нет понимания и все чем-то напоминает то, что было в 2014 году. Правда, сейчас нет взаимной глухоты, что очень хорошо, есть, как минимум, попытка услышать друг друга. Читайте также – внезапное заявление Лещенко шокировало сеть.