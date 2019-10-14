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В Украине начнут выпускать новые автобусы

14.10.2019 08:45
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В Украине начнут выпускать новые автобусы

В Украине начнут выпускать новые автобусы. Основой для шасси послужит модель Iveco.

Разработкой и дизайном займется "Автополiпром" на новом предприятии " Ровненский автозавод". Первый испытательный образец уже создан. Теперь предстоят тесты, затем сертификация и серийное производство.

“Нарешті сталося – за розробкою та дизайном НТЦ “Автополіпром” на новому підприємстві ТОВ “Рівненський автозавод” виготовлено перший дослідний зразок міжміського автобуса на шасі Iveco Daily. Тепер випробування, сертифікація і сподіваюся – серійне виробництво))) Тепер можна і потрібно братися за щось нове!”

– написал конструктор.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, автобус
 
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