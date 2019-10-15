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Болезненный компромисс: Пристайко назвал альтернативу «формулы Штайнмайера»
Если украинское общество будет против «формулы Штайнмайера» и реализации Минских соглашений, властям придется отказаться от мирного плана по Донбассу. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе своего визита в Брюссель (Бельгия) в комментарии СМИ заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
«"Формула Штайнмайера" была придумана и согласована не этим правительством. Мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась. Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти этим путем, не заходя так далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже сейчас есть», – сказал он.
По его словам, для того, чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей, «нужно быть честными перед собой и своим народом».
«Если мы о чем-то договариваемся, то, насколько бы это не было болезненным решением, мы должны честно сказать своему народу – это путь к миру, который наступит в будущем. Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать. Например, я обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса», – заявил Пристайко.
«Все эти опции перед украинским народом, но правительство должно выбрать и предложить лучшие из этих решений», – подчеркнул глава МИД Украины.
Он отметил, что если встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата не состоится или на ней не будут достигнуты договоренности об урегулировании конфликта на Донбассе с соблюдением всех «красных линий», у Украины есть план «Б».
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сообщил, что саммит в «Нормандском формате» может состояться в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.
Теги: Донбасс, мир, альтернатива, Минские договоренности
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