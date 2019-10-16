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Тревога в Харькове: в городе гудят сирены, у людей паника
В Харькове утром 16 октября в 7:52 резко завыли сирены.
Власти города объяснили, что электросирены сработали планово — проводится техническая экспертиза, проверяется работоспособность систем оповещения населения. Об этом пишет издание "Факты".
Следующий сигнал сирены прозвучит 16 октября в 14:25.
Прерывистое звучание сирены обозначает: «Внимание всем!». Предполагается, что жители города, услышав звучание электросирен, должны включить областное телевидение (UA Харьков), радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц - первый канал «Украинского радио»).
Стоит отметить, что кроме общегородских систем оповещения, в местах массового скопления людей есть свои сирены, которые включают в случае чрезвычайной ситуации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, тревога, сирены
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