Тревога в Харькове: в городе гудят сирены, у людей паника

16.10.2019 13:35

В Харькове утром 16 октября в 7:52 резко завыли сирены.

Власти города объяснили, что электросирены сработали планово — проводится техническая экспертиза, проверяется работоспособность систем оповещения населения. Об этом пишет издание "Факты".

Следующий сигнал сирены прозвучит 16 октября в 14:25.

Прерывистое звучание сирены обозначает: «Внимание всем!». Предполагается, что жители города, услышав звучание электросирен, должны включить областное телевидение (UA Харьков), радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц - первый канал «Украинского радио»).

Стоит отметить, что кроме общегородских систем оповещения, в местах массового скопления людей есть свои сирены, которые включают в случае чрезвычайной ситуации.

Источник: https://from-ua.com