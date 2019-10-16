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В октябре «Нафтогаз» снизит на 4,9% цену на газ для населения
Компания НАК «Нафтогаз Украины» снизит на 4,9% стоимость природного газа для населения.
Как передает replyua.net, с соответствующим заявлением выступили в пресс-службе оператора. В частности, отмечается, что цена на газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, будет составлять 4272,76 гривен за тысячу кубических метров (не принимая во внимание НДС, наценок газсбытов и затрат на транспортировку).
«Несмотря на то, что цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием», – сказано в сообщении. Также в «Нафтогазе» напомнили, что, начиная с апреля этого года цена, по которой компания продает газ для населения, уже была снижена на 32%.
«В октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Купленный газовый запас при этом сохранится на зимние месяцы, когда прогнозируется увеличение регулируемой цены», – указали в компании. Напомним также, что летом текущего года «Нафтогаз» три раза снижал стоимость топлива.
Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, октябрь
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