В армии Украины больше не будет ни одного прапорщика

17.10.2019 19:30

Украинский парламент семнадцатого октября текущего года 278 голосами приняли проект закона №0906 относительно внесения изменений в некоторые законодательные акты украинского государства. Таким образом, Верховная Рада Украины приняла еще несколько важных решений, о чем информирует replyua.net со ссылкой на ZIK.



Данный проект закона должен способствовать созданию профессионального сержантского корпуса и приобретению Вооруженными силами Украины совместимости с вооруженными силами государств-участников Североатлантического Альянса. Таким образом, законопроектом вместо воинского звания «прапорщик» вводится звание «главный сержант». За принятие такого решения свои голоса отдали 278 народных депутатов Верховной Рады Украины. Помимо этого были также внесены и другие изменения по воинским званиям военных рядового, старшинского и сержантского составов Вооруженных сил Украины.



Насколько известно, ранее спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент украинского государства не будет закрывать сайт «Миротворец», несмотря на жесткие требования представителей миссии Организации объединенных наций в Украине.