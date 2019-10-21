Диалог о земле: услышит ли государство селян и фермеров?

21.10.2019 17:00

Уже несколько лет в Украине идут разговоры о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Экономисты приводят пример европейских стран, рисуя перспективное будущее, а фермеры и крестьяне, наоборот, опасаются земельной реформы. Пытаясь поставить точку в этой затянувшейся истории, президент Владимир Зеленский инициировал национальную дискуссию о рынке земли. Как открыть рынок, чтобы защитить интересы всех участников и получить экономическую выгоду? Центр общественного мониторинга и контроля проанализировал, что обещает власть и что говорят эксперты.





От «серого» к «белому» рынку земли

Большинство украинцев поддерживают запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Последнее исследование социологической группы «Рейтинг» свидетельствует, что 63% проголосовало бы за сохранение земельного моратория на референдуме по этому вопросу. И только 21% украинцев поддерживают идею введения рынка земли.

Впрочем, несмотря на мораторий, земля в Украине продается. Сегодня существует «серый» рынок земли, который создает ряд проблем.

Во-первых, доступ к покупке земли имеют лишь избранные, а продавцы вынуждены отдавать угодья за бесценок. По словам экспертов, с начала независимости почти 1 млн га земли были скуплены крупными холдингами через теневые схемы. В частности, через механизм эмфитевзиса.

Во-вторых, у крестьян сейчас нет другого варианта, чем сдать свой участок в аренду по цене, которую предложит холдинг. Согласно подсчетам экспертов, крестьянин ежегодно недополучает по аренде около 18 000 грн. Зато рынок земли позволит конкуренцию, и тогда пайщики смогут продавать и сдавать в аренду участки по справедливой цене.

В-третьих, по данным экспертов, за время действия моратория около миллиона украинцев, владевшие землей, уже умерли. И их угодья, а это почти 1,5 млн га, отошли государству. Если бы рынок земли существовал, эти люди могли бы продать свои участки при жизни.

Правозащитники вслед за Европейским судом по правам человека отмечают, что запрет на продажу сельскохозяйственных угодий нарушает права украинцев. Поэтому сейчас вопрос не в том, отменять ли мораторий, а в том, как сделать это правильно.

«Нам надо решать не вопрос запуска или незапуска рынка земли, а вопрос конкретной модели этого рынка», – убежден эксперт Коалиции Реанимационный Пакет Реформ Дмитрий Ливч.

По подсчетам Всемирного банка, свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения уже в первый год увеличит ВВП Украины на 1-2%. А это около 50 млрд грн. Экономисты предсказывают, что введение либеральной модели рынка земли установит цену 1 га на уровне 5 тыс. долл., что принесет Украине до 100 млрд долларов в течение 10 лет.

«В бюджет будут поступать налоги. И чем земля будет дороже, тем больше налогов будет получать государство», – считает управляющий партнер Diligent Capital Partners Даниил Пасько.

Земля прежде всего для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 года принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас в парламенте зарегистрировано 11 законопроектов.

Правительственный проект предусматривает, что с 1 октября 2020 года покупать угодья смогут украинские граждане и юридические лица, территориальные общины и государство. Одно лицо не сможет владеть более чем 8% сельскохозяйственных земель в пределах одной области и 35% в пределах ОТО.

В вопросе покупки земли иностранцами власть занимает единогласную позицию: доступ иностранцев к рынку земли следует отсрочить. В частности, глава государства предлагает, чтобы компании, которые имеют в учредителях иностранцев, смогли покупать землю только с 2024 года.

«Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность покупать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев», – пояснил Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.

Президент добавил, что государство позаботится о том, чтобы предоставить возможность украинцам покупать землю. Ведь сегодня малые фермеры не имеют средств на выкуп участков, которые они обрабатывают.

«Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет позволять ее покупку иностранным компаниям», – подчеркнул Зеленский.

Власти обещают, что в 2020 году для малых фермеров заработает Программа поддержки дешевых кредитов на покупку земли. Поэтому каждый сельхозпроизводитель, который захочет купить землю, сможет это сделать.

При этом в правительственном законопроекте указано, что «преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет ее арендатор при условии уплаты им цены, по которой она продается».

Защищенный и прозрачный рынок

В правительстве уверяют, что сделки по продаже будут прозрачными и защищенными от любых махинаций.

«Купить государственную и коммунальную землю смогут на публичных и прозрачных торгах, чтобы в любого человека был равный доступ к возможности купить земельный участок», – отметил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с аграриями.

Более того, Кабмин планирует ввести систему мониторинга оборота земель. Украинцы смогут свободно получать информацию об операциях купли-продажи. При этом налоги от аренды планируется оставлять в бюджетах общин.

Экономисты положительно оценивают запуск рынка земли. Они отмечают, что это поможет переключить отрасль по выращиванию изнурительных культур (напр., подсолнечника, рапса) на нишевое производство. А также принесет прибыль как владельцам земли, так и государству.

В то же время эксперты обращают внимание, что сегодня украинские поля арендуют около 1300 иностранных инвесторов. И их интересы также нужно учитывать, открывая свободный оборот земель. Кроме того, ограничения на владение угодьями для некоторых экспертов представляется недостаточным. Поэтому нужно усилить антимонопольные меры предосторожности.

Исследования социологической группы «Рейтинг» свидетельствует, что общество в целом допускает продажу земли фермерам и гражданам нашего государства в будущем. Однако категорически против покупки украинских полей иностранцами. Такое мнение имеют 75% опрошенных.

Стоит отметить, что государство открывает рынок земли не для того, чтобы ее распродать. И в правительстве, и в офисе президента отмечают, что первоочередная задача реформы – превратить землю в ценный актив. Земля должна приносить прибыль ее владельцам. В условиях нелегального рынка это невозможно.

Сейчас дискуссия об оптимальном варианте земельного рынка продолжается. Но президент Зеленский уже отметил, что подпишет лишь тот закон, который будет компромиссным для владельцев земель, фермеров и аграриев.