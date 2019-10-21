- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
- Диалог о земле: услышит ли государство селян и фермеров?17:00
- Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем" 16:12
- Погода в Украине: синоптик предупредила о скором похолодании15:45
- В Украине запретят полиэтиленовые пакеты15:30
- Последний шанс для еврономеров: какие изменения готовит правительство?15:13
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»14:41
- Украинцев ждет подорожание газа: когда и на сколько. ВИДЕО14:20
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО14:00
Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин
В Марковском лесничестве на Луганщине впервые в Украине обнаружили очаг опасного насекомого – ясеневой изумрудной златки. Об этом сообщает пресс-центр ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области.
Выявление златки было подтверждено лабораторными исследованиями. Пораженные личинками златки деревья ясеня пенсильванского обнаружены 12 сентября на территории заказника местного значения «Гераськовский».
Сообщается, что распоряжением председателя Марковской районной государственной администрации введен карантинный режим и утвержден план фитосанитарных мер по уничтожению очага карантинного вредителя площадью 5 га. С 9 по 12 октября проведена санитарная вырубка и уничтожение пораженной древесины путем сожжения и измельчения на опилки, работы в карантинной зоне осуществляются с согласованием в органах местной власти.
Теги: Донбасс, насекомые, карантин, вредитель
- В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ16:30
- Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем" 16:12
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО14:00
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- Диалог о земле: услышит ли государство селян и фермеров?17:00
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- В подразделениях ОРДО активно торгуют боеприпасами и ГСМ16:30
- Морпех ВСУ срочно обратился к Зеленскому: "Отвод украинских войск неприемлем" 16:12
- В Одессе появился самый длинный трамвай в Украине16:00
- Погода в Украине: синоптик предупредила о скором похолодании15:45
- В Украине запретят полиэтиленовые пакеты15:30
- Последний шанс для еврономеров: какие изменения готовит правительство?15:13
- Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах15:00
- Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»14:41
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам