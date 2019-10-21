Трудовые книжки уходят в историю: что будет взамен?

21.10.2019 18:05

Украинское правительство за 6-9 месяцев планирует перевести все документы, которые касаются кадровых вопросов, в электронный формат. 9 октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал законопроект, который отменит трудовые книжки. Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений, – переведут в цифру. Просто ли отказаться от бумаги и какие преимущества имеет цифра, узнавали наши эксперты.

Все кадровые вопросы – в цифру

До 2000 года бумажная трудовая книжка была единственным официальным документом, который подтверждал трудовой опыт для оформления пенсии. Но ситуация изменилась, когда парламент принял закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и стаж начали считать по размеру единого социального взноса, который платят работодатели за своих сотрудников. Информация об уплате этих взносов сохраняется в системе учета Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Сейчас проверить свою трудовую историю можно в личном кабинете пенсионного фонда (https://portal.pfu.gov.ua).

«На сайте пенсионного фонда присутствуют вся трудовая история с 2000 года. Там можно следить, оплачено за вас взносы, сколько стажа зачислено, учли ли льготный стаж. Этот кабинет является вашей электронной трудовой книжкой», – объясняет глава Директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Юрий Кузовой.

Сейчас бумажная трудовая книжка остается полезной для работодателей, которые, принимая человека на работу, хотят проверить, где он работал и как долго задерживался на каждом месте. По словам инициатора отмены бумажных книг Дмитрия Дубилета, такая возможность для работодателей будет оставаться, просто видоизменится соответствии с требованиями цифрового времени. После реформы граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже и предоставить работодателю.

«Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (электронной цифровой подписью, – ред.). Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы», – надеется министр.

Что касается трудового стажа до 2000 года, то украинцы смогут занести эту информацию в электронный реестр. Как именно это будет происходить пропишут в законе.

В правительстве обещают, что для тех, кто захочет сохранить трудовую и коллекционировать свой стаж на бумаге, власть оставит такую ​​возможность. Но хранить книжку уже не будет обязательно.

Риски виртуальной трудовой

Эксперты соглашаются, что отмена трудовых является, несомненно, положительным изменением. Для официально оформленных работников, за которых работодатели уплачивают ЕСВ и подают отчетность, никаких проблем при переходе на электронную трудовую не будет. Наоборот, станет меньше бумажной волокиты, а государство сможет сэкономить до 100 млн гривен, которые сейчас тратят на канцелярию для кадровых документов.

В то же время юристы высказывают предостережение по защите и достоверности персональных данных сотрудников при переходе в цифру.

«Безусловно, бумажная трудовая книжка сегодня представляет собой атавизм и необходимо ее перевести в электронный вид, но тут же возникает вопрос безопасности данных. Например, реестр прав собственности на недвижимость с правом доступа к нему нотариусов постоянно дает примеры скандалов с внесением данных о собственности посторонними, без согласия непосредственных владельцев», – говорит эксперт Украинского института будущего Даниил Монин.

Поэтому остается под вопросом, кто будет ответственным за оцифровку трудового опыта украинцев. По мнению эксперта по трудовому законодательству HLP Group Елены Нечепуренко, это должно определить новое законодательство, а также ограничить круг лиц и организаций, которые будут вносить данные до 2000 года в реестр. Также важно установить конечный срок для этого процесса, чтобы оцифровка не затянулась на годы.

Кроме того, закон должен предусмотреть механизм разрешения конфликтов в случае, если электронный реестр будет конфликтовать с трудовой книжкой, и определить, что будет считаться правильной информацией.

В правительстве надеются, что принять законы и соответствующие постановления выйдет в ближайшее время, в этом случае технически изменения запустят уже в этом году. Дальше украинцам только останется привыкнуть к новой цифровой эпохе.