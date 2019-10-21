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Украинцев ждет подорожание газа: когда и на сколько. ВИДЕО
В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива.
Как сообщает ТСН, тарифы в разных областях Украины подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.
"В Киеве рост будет на 15%, а есть города, где в 3,5 раза. Например, в Гадяче", – рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.
Для жителей Винницы цена подскочит втрое. Журналисты подсчитали, что если семья живет в частном доме и за сезон сжигает две тысячи кубов газа, то транзит каждого подорожает на две гривни: с 60 копеек до 2,5 грн за куб. За сезон семья заплатит на 4 тысячи гривен больше.
На Закарпатье тариф повысили на гривню. Таким образом, за две тысячи кубов семья, как сказано в материале, заплатит на две тысячи гривен больше.
Меньше всего подорожание ощутят в Кременчуге. Там тариф подскочил всего на 11 копеек.
По прогнозам заместителя начальника Департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, зимой однозначно цена будет двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, подорожание, газ
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