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В Украине запретят полиэтиленовые пакеты

21.10.2019 15:30
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В Украине запретят полиэтиленовые пакеты

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды разработан законопроект, который поставит под запрет использование полиэтиленовых пакетов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в сентябре.

Так, подобные изделия долгое время не разлагаются, отравляют землю и воду. Гибнут морские животные, рыбы, птицы.

В правительстве проект закона поддержали. Так, сообщается, что использование пакетов из полиэтилена сильно ограничат с 2022 года. Об этом говорится на сайте правительства.

Закон об улучшении экологической ситуации согласовали 16 октября.

Согласно законопроекту, будут запрещено использование пластиковых пакетов.

Исключением станут сверхлегкие полиэтиленовые пакеты, которые будут использоваться как первичная упаковка для сыпучих продуктов, а также мяса и рыбы.

Государственная служба по безопасности пищевых продуктов будет следить за выполнением закона.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, запрет, пакет
 
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