Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

22.10.2019 10:10

Президентство Владимира Зеленского для многих стало откровенным сюрпризом. Действительно, создатель и лидер «Квартала» никак не вписывался в один ряд с привычными украинскими политиками. Однако еще 15 декабря 2015 года сумской политолог Виктор Бобыренко в блоге написал, что, повышая налоги малому бизнесу, политики, пришедшие к власти после Революции достоинства, роют себе могилу. Поэтому второй президентский срок Петру Порошенко не светит. И еще тогда, когда даже подготовка к выборам-2019 не началась, политолог назвал имя будущего нового президента, который придет к власти на волне популизма: «Отыграет Владимир Зеленский три сезона „Слуги народа“. Создаст партию. Тексты уже заучены в сериале, придумывать ничего не надо. И имеем нового президента».

Было ли это гаданием на кофейной гуще или же четкий научный прогноз, а также, управляем ли кем-то нынешний президент и как быстро он «сдуется», Виктор Бобыренко рассказал «ФАКТАМ». Стоит отметить, что политолог был участником акции «Украина против Кучмы» и обоих Майданов. Разговор состоялся за пару дней до того, как соцопросы показали: рейтинг Зеленского начал снижаться.

«Стёб — это сейчас один из основных и успешных методов политической борьбы»

— Как получилось, что четыре года назад вы, отталкиваясь от фактов давления власти на малый бизнес, спрогнозировали, что после трех сезонов «Слуги народа» Зеленский станет президентом?

— Это было не вангование, это был трезвый расчет. До этого кем был Зеленский? Он был инструментом в руках, скажем так, Коломойского. И это был инструмент в политической борьбе, то есть как лопата. И этой «саперной лопатой» просто все высмеивались. Теперь не надо, как раньше Кеннеди, убивать политических оппонентов — их можно умножить на ноль через стёб.

Стёб — это сейчас один из основных и успешных методов политической борьбы. «Квартал 95» на сцене делал смешными тех, кого мы привыкли видеть политиками. Они где-то с 2005 года начали. Ющенко, Юлю, Януковича, Кличко, — всех, кто был в политикуме, всех «сделали». Представили, что это люди из одной песочницы, что они там все заодно, высмеивались их жизненные позиции. В общем, всех делали смешными. И таким образом помножили на ноль украинский политикум.

А потом начали показывать сериал «Слуга народа», и стало понятно, что применяется уже другой инструмент. То есть построение такой технологии: посмотрели, какой президент кажется украинцам успешным и своим — и продали этот товар. Сказали: вот вы хотите порядочного, доброго, искреннего, своего президента, который на велике ездит: пожалуйста, купите у нас, у нас есть — и этот товар продали. Это была абсолютная технология. И это было понятно, как только я увидел буквально несколько серий первого сезона.

— То есть фактически Коломойский еще с первой половины 2000 годов использовал «Квартал 95» для нивелирования политиков в глазах электората?

— Да, это был политический инструмент мочилова своих оппонентов. Возможно, прикупали этот инструмент, брали в аренду и другие политики, когда нужно. Во всяком случае, при Януковиче «Квартал» сильно не вылезал против него, слегка стебались, но тем не менее. Да, это работало как инструмент обнуления рейтингов политиков — конкурентов Коломойского.

— А сериал «Слуга народа» — это уже был целенаправленный продукт?

— В какой-то момент ребята поняли, что можно не просто обнулять рейтинги, а можно наращивать свой — той же самой лопатой. То есть лопата стала, грубо говоря, не той, которой копают, а которой и накладывают. Вот и все.

— «Ребята» — это не в смысле Зеленский и «Квартал», а те, кто стоит за ними — команда Коломойского?

— Те, кто были авторами сценария этого проекта. То есть фильм — это на самом деле краеугольный камень — но всего лишь камень — в другом сценарии, в сценарии захвата власти в Украине.

— Но все-таки, для того чтобы создать этот фильм как сценарий и как подготовку к выборам, нужно было проводить какие-то социальные исследования?

— Проводились фокус-группы. Смотрите, ни для кого не секрет, по крайней мере для меня (я изучал социологию еще в конце 90-х — начале 2000-х, знакомился с исследованиями европейских и американских социологов), когда даются вопросы в разные возрастные, социальные, профессиональные группы: каким вам видится успешный руководитель? Под руководителем имеется в виду любой: это может быть ваш непосредственный начальник, начальник отдела, командир взвода или роты, директор школы, главный врач районной больницы, глава администрации, министр или президент — руководитель, уровень не указываем. И у людей спрашивают: какие основные качества нужны?

Если спросить у профессионалов, то они скажут: нужно, чтобы у него было стратегическое мышление, умение подбирать и расставлять кадры, профессионализм, коммуникабельность, стрессоустойчивость. А обычные люди, в основном, называют одно качество и считают его главным — это порядочность. Вот порядочность нам захотели продать — и продали.

Вспомните и попробуйте подсчитать, сколько раз тогда еще просто Вова Зеленский в интервью Гордону сказал: «Как человек порядочный я поступил так…» «Мы получаем зарплату все поровну, потому что я порядочный человек». Сам про себя говорил. Я думаю, что это было определено сценарием — говорить о своей порядочности. Он мог и не только про себя говорить, апеллировать. Когда я вам говорю: ну порядочные же люди поступают так — вы соглашаетесь. И мы вроде уже согласились, что, да, Вова — порядочный человек. Вот людям и продали бренд — порядочность.

Сыграл свою роль и помноженный на ноль рейтинг Порошенко. Народ убедили, что он зарабатывает на крови. И кого после этого выбирать: того, кто зарабатывает на крови или прекрасного порядочного Вову? Вот люди и выбрали. Это была чистая технология, которую я «спалил» еще тогда. Теперь мне говорят: «О, Витек, ты силач». Я обычно отвечаю: «А какие силачи те, кто придумал эту технологию, мы можем им аплодировать».

«Когда все умножены на ноль, наш мальчик — вне конкуренции»

— В принципе, Зеленский пришел к власти под популистскими лозунгами. Но популистов среди политиков хватает и без него. Почему популизм Зеленского людям ближе всего?

— Во-первых, у Зеленского не было в карьере плохих ролей. Один раз он, правда, Наполеона сыграл. В фильмах или на сцене — он хороший парень, он добрый, он может ошибаться — как и все мы. То есть он был показан не как политик, а как один из нас. Это первое.

А второе — все конкуренты были обнулены представленными «Кварталом» образами: Порошенко — вор, Юля — брехуха, амплуа Ляшко тоже мало кому нравится. Таким образом, когда все умножены на ноль, наш мальчик — вне конкуренции.

Еще есть такая технология, которую можно назвать управление хаосом, или управление желаниями. Зеленский ничего не обещал, но в различные группы вкидывались темы согласно чаяниям этих групп. В одну группу вкидывалось: придет Зеленский и поможет Супрун закончить медреформу, а в другую: Супрун — «доктор-смерть». Он не говорил о тарифах, но все говорили: вот придет Вова и снизит тарифы, поднимет пенсии. И все уверовали, что придет Вова…

Мы видим четыре ожидания, которые до сих пор есть у людей. Первое: закончить войну. Второе: посадить тех, кто проводил политику на крови — Порошенко, грубо говоря, с Луценко и с Пашинским. Третье: снизить тарифы. И четвертое — поднять зарплаты и пенсии. Вот четыре ожидания. И получается, что если нельзя снизить тарифы и нельзя поднять зарплаты — то на что сейчас делать ставку? Он делает ставки на окончание войны, но получается плохо, и на то, что будут сажать Пашинского.

Вот сейчас Пашинский — это информатака. Когда поднялась волна агрессии против Зеленского, типа он сдает страну — он тут же, чтобы успокоить своих поклонников, закрыл Пашинского по беспределу, не дав ему даже выйти под залог: должен сидеть. И он будет сидеть. Понятно, что ничем это не закончится, понятно, Пашинского рано или поздно выпустят, потому что вряд ли на него есть какой-то сильный компромат. Я так думаю. Для удержания рейтинга нынешней власти сажать нужно не глав райадминистраций, а людей из первого эшелона — таких как Пашинский, Порошенко, Луценко, министры. Но я сомневаюсь, что это получится. Впрочем, технологи Зеленского на этих четырех ожиданиях должны теперь играть.

— История знает немало примеров, когда серые кардиналы приводили к власти своих ставленников, рассчитывая что те будут…

— …лояльными к ним всегда. Ну да, тот же самый Березовский с Путиным. Сейчас создался своеобразный триумвират: Пинчук, Коломойский и Зеленский. И олигархи думают, что президент будет управляемым. А Вова понял, что он сам по себе бренд. И что сейчас денежный ресурс важен, но еще важнее другие ресурсы — каналы коммуникации, то есть телеканалы в данном случае и соцсети, и третий ресурс — это бренд.

Бренд — у него, телекоммуникации — у Пинчука и Коломойского. И они играют. Но, как показывает история, ни один триумвират не сохранился. Был триумвират Помпея, Цезаря и Красса, потом — Лепида, Антония и Октавиана. Они распадались и триумвиры начинали «мочить» друг друга. То есть я не вангую, а исторически моделирую, что и этот триумвират распадется. Думаю, что конфликт уже сейчас пошел.

Этих трех людей объединяют некоторые корпоративные связи и личная дружба. Однако я убежден, что конфликт между ними неминуем. Насколько далеко они в этом конфликте зайдут — посмотрим. Но они все могут пострадать от взаимного противоборства.