«Россия сознательно идет на конфликт»: Эксперт прогнозирует провал газовых переговоров с Москвой

23.10.2019 15:15

Михаил Гончар в статье, опубликованной изданием Главред, заявил, что газовые переговоры с Российской Федерацией, скорее всего, завершатся провалом для Украины. Эксперт по вопросам энергетики объяснил, что Москва здесь осознано идет на конфликт, поскольку хочет выторговать наиболее выгодные для себя условия, сообщает replyua.net.



Михаил Гончар не верит в успешный исход переговоров между Украиной и РФ по транзиту российского газа. Эксперт объяснил, что здесь действительно немного поводов для оптимизма. В кремле прекрасно понимают, что к власти в Украине пришла неопытная команда, и постоянно получают подтверждения этому. Поэтому Москва сейчас осознанно идет на создание конфликтной ситуации.



Логика в данном случае очень простая - России нужно надавить на Украину, чтобы переформатировать отношения в газовой сфере, и вернутся к прежним формам ведения бизнеса. Москва стремится выторговать максимально выгодные для себя условия. Если она продавит такой вариант, то для Украины это будет означать катастрофу. Гончар подчеркнул, что Киеву вообще не нужно участвовать ни в каких двусторонних переговорах с РФ до тех пор, пока Газпром не заплатит деньги, которые он должен выплатить в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Читайте также: «Последнее место в Европе»: Исследование показало, что покупательная способность украинцев остается низкой.