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Синоптик рассказал, какой будет зима 2019−2020 в Украине
28.10.2019 14:30
Народный синоптик Василий Горбань, озвучил прогноз погоды на ближайшую зиму, передают «Вести».
По его словам, погода в первые дни декабря будет минусовая. А затем пять почти пять дней будет до +4 градусов тепла.
«А с 12 декабря и до конца месяца — морозы, но всего -4 — 5 градусов. И только 24−25 декабря может быть -13 -15 градусов», — заявил синоптик.
Как прогнозирует Горбань, январь и февраль-2020 будут жесткими. Почти ежедневные снегопады, с температурой воздуха до -20 градусов мороза.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, зима, прогноз погоды
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