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Яременко извинился перед семьей и Зеленским
30.10.2019 21:37
Нардеп от партии «Слуга народа» Богдан Яременко утверждавший, что его переписка с секс-работницей была им сознательно сфабрикована для провокации против представителей СМИ, извинился за свой поступок.
На своей странице в соцсети Яременко написал:
«Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента».
Напомним, 29 октября журналист издания «Буквы» в сессионном зале ВР снял на фото, как нардеп Яременко переписывается в онлайн-сети знакомств с девушкой из секс-индустрии.
При этом нардеп изначально заявил, что этот чат сфабрикован им специально.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, скандал, извинения, Слуга народа, Зеленский
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