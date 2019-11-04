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Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»

04.11.2019 09:00
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Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»

Супруга бывшего генерального прокурора Украины и экс-министра МВД Юрия Луценко Ирина Луценко, которая является народным депутатов Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» написала заявление о досрочном прекращении полномочий парламентария, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение собеседника «Украинской правды» в аппарате ВРУ.

Таким образом, согласно данным источника, Ирина Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья. На ближайшей пленарной неделе она не намерена работать в парламенте. Также известно, что документ в аппарат Верховной Рады Украины был подан в пятницу, первого ноября. О решении Луценко сложить мандат парламентария от партии «Европейская солидарность» заявил глава фракции, бывший президент украинского государства Петр Порошенко.

Как известно, ранее мы уже сообщали, что в конце лета, а точнее двадцать девятого августа, парламентарии Верховной Рады Украины нового созыва приняли решение уволить Юрия Луценко с должности генерального прокурора украинского государства. Добавим, что на место Юрия Луценко был назначен Руслан Рябошапка.



Теги: Донбасс, ВРУ, Луценко, Верховная Рада
 
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