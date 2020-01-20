Зеленский почтил память погибших "киборгов" (ВИДЕО)

20.01.2020 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти "киборгов", погибших во время героической обороны Международного аэропорта "Донецк". Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

В мероприятии на территории Минобороны также приняли участие семьи погибших военнослужащих, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных сил Украины.