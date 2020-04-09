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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля
В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 102 случая;
Волынская область - 38 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 31 случай;
Закарпатская область - 51 случай;
Запорожская область - 47 случаев;
Ивано-Франковская область - 218 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
г. Киев - 300 случаев;
Киевская область - 130 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 43 случая;
Полтавская область - 19 случаев;
Ривненскаяобласть - 64 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 169 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 302 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 апреля 2020 в Центр поступило 696 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7901 сообщения о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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