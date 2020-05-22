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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая
В Украине за сутки зафиксировали 442 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 115 человек. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 442 человека. Из них 29 детей и 74 медработника", - отметил министр.
Зафиксировано 9 летальных случаев, при этом выздоровели 358 человек.
За все время пандемии заболели 20 148 человек. Среди них 1 434 ребенка, а также 3 907 медработников.
"Всего выздоровели 6 585 человек, а летальных случаев 588", - добавил Степанов.
По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 824 случая;
Волынская область - 740 случаев;
Днепропетровская область - 859 случаев;
Донецкая область - 141 случай;
Житомирская область - 607 случаев;
Закарпатская область - 1003 случая;
Запорожская область - 401 случай;
Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
Кировоградская область - 460 случаев;
г. Киев - 2522 случая;
Киевская область - 1344 случая;
Львовская область - 1240 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 277 случаев;
Одесская область - 814 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ривненская область - 1323 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1105 случаев;
Харьковская область - 866 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 299 случаев;
Черновицкая область - 2905 случаев;
Черкасская область - 383 случая;
Черниговская область - 119 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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