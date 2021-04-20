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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля

20.04.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 940 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
За минувшие 24 часа, по информации министра, госпитализировано 2 042 человека; летальных случаев 367; выздоровели 12 075 человек; осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
С начала пандемии заболело 1 961 956 украинцев. Болезнь победили 1 499 752 человек. Вирус забрал жизни 40 367 жителей Украины. Проведено  ПЦР-тестов – 8 996 039.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 892 случая / 821 прививки;
Винницкая область - 211 случаев / 338 прививок;
Волынская область - 306 случаев / 481 прививки;
Днепропетровская область - 596 случаев / 512 прививок;
Донецкая область - 585 случаев / 763 прививки;
Житомирская область - 123 случая / 421 прививки;
Закарпатская - 133 случая / 211 прививок;
Запорожская область - 488 случаев / 806 прививок;
Ивано-Франковская область - 44 случая / 558 прививок;
Киевская область - 647 случаев / 445 прививок;
Кировоградская область - 129 случаев / 289 прививок;
Луганская область - 188 случаев / 230 прививок;
Львовская область - 477 случаев / 1770 прививок;
Николаевская область - 296 случаев / 210 прививок;
Одесская область - 691 случай / 529 прививок;
Полтавская область - 725 случаев / 281 прививки;
Ровенская область - 416 случаев / 377 прививок;
Сумская область - 97 случаев / 137 прививок;
Тернопольская область - 191 случай / 320 прививок;
Харьковская область - 804 случая / 425 прививок;
Херсонская область - 104 случая / 289 прививок;
Хмельницкая область - 198 случаев / 794 прививки;
Черкасская область - 402 случая / 341 прививки;
Черновицкая область - 178 случаев / 383 прививки;
Черниговская область - 19 случаев / 413 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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