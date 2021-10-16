Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 октября

16.10.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 983 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается два дня подряд, сообщает Минздрав в субботу, 16 октября.

Среди новых заболевших детей – 1 105, медработников – 204. Также за сутки: госпитализированы – 2 859 человек, летальных случаев – 277, выздоровело – 5 874 человека.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 321), Харьковской (1 293) и Львовской (927) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 623 882 человека, выздоровели 2 322 456 человек, летальных случаев – 60 414.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 525

Винницкая - 208

Волынская - 229

Днепропетровская - 669

Донецк - 563

Житомирская - 666

Закарпатская - 96

Запорожская - 917

Ивано-Франковская - 232

Киевская - 365

Кировоградская - 69

Луганская - 592

Львовская - 927

Николаевская - 207

Одесская - 1321

Полтавская - 152

Ровенская - 514

Сумская - 749

Тернопольская - 163

Харьковская - 1293

Херсонская - 831

Хмельницкая - 423

Черкасская - 291

Черновицкая - 516

Черниговская - 465.