Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 мая

07.05.2021 13:00

В Украине за сутки резко увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие 24 часа инфекция была выявлена у 8 404 граждан. Тогда как накануне было зафиксировано 6 038 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников.

Также, по информации министра, за минувшие сутки в больницы попали 3 080 человек; выздоровели 19 453 человека; осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39748, методом ИФА - 14177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40554).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, в Киеве (611), а также в Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Вирус забрал жизни 379 украинцев. С начала пандемии скончалось 45 830 граждан.

Также за все время пандемии в Украине заболело 2 105 428 человек; выздоровели 1 731 162 украинца; проведено ПЦР-тестов – 9 594 857.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 611 случаев;

Винницкая область - 205 случаев;

Волынская область - 267 случаев;

Днепропетровская область - 622 случая;

Донецкая область - 571 случай;

Житомирская область - 228 случаев;

Закарпатская область - 124 случая;

Запорожская область - 494 случая;

Ивано-Франковская область - 146 случаев;

Киевская область - 366 случаев;

Кировоградская область - 67 случаев;

Луганская область - 232 случая;

Львовская область - 256 случаев;

Николаевская область - 257 случаев;

Одесская область - 344 случая;

Полтавская область - 387 случаев;

Ровенская область - 438 случаев;

Сумская область - 337 случаев;

Тернопольская область - 163 случая;

Харьковская область - 991 случай;

Херсонская область - 215 случаев;

Хмельницкая область - 408 случаев;

Черкасская область - 415 случаев;

Черновицкая область - 116 случаев;

Черниговская область - 144 случая.