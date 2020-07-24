Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля

24.07.2020 12:00

По состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 62 823 человек, выздоровевших – 34 886, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 571 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 366 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (118) и во Львовской области (128).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2462 случая;

Волынская область - 3446 случаев;

Днепропетровская область - 1302 случая;

Донецкая область - 830 случаев;

Житомирская область - 1670 случаев;

Закарпатская область - 4706 случаев;

Запорожская область - 712 случаев;

Ивано-Франковская область - 3852 случая;

Кировоградская область - 689 случаев;

м. Киев - 7396 случаев;

Киевская область - 3421 случай;

Львовская область - 8588 случаев;

Луганская область - 118 случаев;

Николаевская область - 536 случаев;

Одесская область - 2749 случаев;

Полтавская область - 378 случай;

Ровенская область - 5399 случаев;

Сумская область - 397 случаев;

Тернопольская область - 2604 случая;

Харьковская область - 3277 случаев;

Херсонская область - 218 случаев;

Хмельницкая область - 1021 случай;

Черновицкая область - 5485 случаев;

Черкасская область - 888 случаев;

Черниговская область - 679 случаев.