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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля
По состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 972 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 человек умерли. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 62 823 человек, выздоровевших – 34 886, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 571 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 26 366 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (118) и во Львовской области (128).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2462 случая;
Волынская область - 3446 случаев;
Днепропетровская область - 1302 случая;
Донецкая область - 830 случаев;
Житомирская область - 1670 случаев;
Закарпатская область - 4706 случаев;
Запорожская область - 712 случаев;
Ивано-Франковская область - 3852 случая;
Кировоградская область - 689 случаев;
м. Киев - 7396 случаев;
Киевская область - 3421 случай;
Львовская область - 8588 случаев;
Луганская область - 118 случаев;
Николаевская область - 536 случаев;
Одесская область - 2749 случаев;
Полтавская область - 378 случай;
Ровенская область - 5399 случаев;
Сумская область - 397 случаев;
Тернопольская область - 2604 случая;
Харьковская область - 3277 случаев;
Херсонская область - 218 случаев;
Хмельницкая область - 1021 случай;
Черновицкая область - 5485 случаев;
Черкасская область - 888 случаев;
Черниговская область - 679 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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