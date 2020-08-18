МИД Украины впервые в истории отозвало посла из Беларуси

18.08.2020 09:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Беларуси посла для консультаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Громадское Телевидение.

Министр вызвал посла Игоря Кизима в Киев «для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в сложившейся новой реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов».

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — сказал Кулеба.