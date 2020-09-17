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В Украине вводятся водительские удостоверения нового образца

17.09.2020 09:00
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В Украине вводятся водительские удостоверения нового образца

В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные, сообщает LIGA.net.
Также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.
Что нового появится в водительском удостоверении:

  • данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
  • информация о группе крови и резус-факторе,
  • электронный чип (что должно позволить избежать подделок),
  • бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).

Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:

  • информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство ("ЕВРО-2" — "ЕВРО-6" или другой)
  • электронный чип.

Вместе с тем,  обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.



Теги: права, водитель, техпаспорт
 
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