В Украине вводятся водительские удостоверения нового образца

17.09.2020 09:00

В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные, сообщает LIGA.net.

Также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.

Что нового появится в водительском удостоверении:

данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,

информация о группе крови и резус-факторе,

электронный чип (что должно позволить избежать подделок),

бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).

Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:

информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство ("ЕВРО-2" — "ЕВРО-6" или другой)

электронный чип.

Вместе с тем, обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.



