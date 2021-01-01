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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января
За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 9 432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 10 016 человек выздоровели, умерли 147 пациентов. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
При этом, количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составляет 1 064 479 человек, 18 680 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 720 009 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 325 790 человек.
Количество заболевших коронавирусом в регионах с начала пандемии:
г. Киев — 112 356 случаев;
Винницкая область — 22 735 случаев;
Волынская область — 33 207 случаев;
Днепропетровская область — 58 991 случай;
Донецкая область — 36 909 случаев;
Житомирская область — 39 604 случая;
Закарпатская область — 28 313 случаев;
Запорожская область — 54 607 случаев;
Ивано-Франковская область — 43 341 случай;
Киевская область — 59 831 случай;
Кировоградская область — 8 522 случая;
Луганская область — 10 830 случаев;
Львовская область — 61 696 случаев;
Николаевская область — 31 314 случаев;
Одесская область — 71 669 случаев;
Полтавская область — 36 598 случаев;
Ровенская область — 41 275 случаев;
Сумская область — 40 989 случаев;
Тернопольская область — 34 194 случая;
Харьковская область — 70 090 случаев;
Херсонская область — 17 906 случаев;
Хмельницкая область — 39 692 случая;
Черкасская область — 39 351 случай;
Черновицкая область — 40 225 случаев;
Черниговская область — 30 234 случая.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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