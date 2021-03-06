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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел лишь 3351 пациент. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Он отметил, что за сутки госпитализировали 3309 человек, подтвердили 156 летальных случаев, выздоровели 3351 пациент.
Всего за вчера было проведено 81 333 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 38 972, методом ИФА - 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 734.
Отмечается, что среди заболевших 563 ребенка и 299 медработников.
Так, больше всего заражений подтвердили в Житомирской (749) Винницкой (714) областях и Киеве (682).
С начала пандемии в Украине заболели 1 млн 394 тысячи 61 человек, выздоровели - 1 млн 194 тысячи 373, летальных исходов - 26 919. Активными больными остаются 199 688 пациентов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев — 682 случая;
Винницкая область - 714 случаев;
Волынская область - 195 случаев;
Днепропетровская область - 488 случаев;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 749 случаев;
Закарпатская область - 665 случаев;
Запорожская область - 188 случаев;
Ивано-Франковская область - 676 случаев;
Киевская область - 595 случаев;
Кировоградская область - 47 случаев;
Луганская область - 35 случаев;
Львовская область - 531 случай;
Николаевская область - 337 случаев;
Одесская область - 375 случаев;
Полтавская область - 112 случаев;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 194 случая;
Тернопольская область - 357 случаев;
Харьковская область - 522 случая;
Херсонская область - 62 случая;
Хмельницкая область - 376 случаев;
Черкасская область - 143 случая;
Черновицкая область - 522 случая;
Черниговская область - 188 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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