Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 марта

31.03.2021 11:00

В Украине за день подтвердили 11226 новых случаев COVID-19, из них 491 ребенок и 335 медработников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в среду, 31 марта.

За сутки госпитализировали 5558 человек, выздоровели 6405 человек, а скончались - 407 больных коронавирусом.

С начала пандемии в Украине заболели 1674168 человек, выздоровели 1313481 человек, скончались 32825 украинцев.

Накануне больше всего случаев подтвердили в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 1100 случаев

Винницкая область - 439 случаев

Волынская область - 254 случая

Днепропетровская область - 209 случаев

Донецкая область - 705 случаев

Житомирская область - 434 случая

Закарпатская - 370 случаев

Запорожская область - 737 случаев

Ивано-Франковская область - 225 случаев

Киевская область - 430 случаев

Кировоградская область - 118 случаев

Луганская область - 213 случаев

Львовская область - 833 случая

Николаевская область - 247 случаев

Одесская область - 1012 случаев

Полтавская область - 293 случая

Ровенская область - 591 случай

Сумская область - 487 случаев

Тернопольская область - 202 случая

Харьковская область - 906 случаев

Херсонская область - 146 случаев

Хмельницкая область - 664 случая

Черкасская область - 374 случая

Черновицкая область - 211 случаев

Черниговская область - 26 случаев.