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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 марта
В Украине за день подтвердили 11226 новых случаев COVID-19, из них 491 ребенок и 335 медработников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в среду, 31 марта.
За сутки госпитализировали 5558 человек, выздоровели 6405 человек, а скончались - 407 больных коронавирусом.
С начала пандемии в Украине заболели 1674168 человек, выздоровели 1313481 человек, скончались 32825 украинцев.
Накануне больше всего случаев подтвердили в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 1100 случаев
Винницкая область - 439 случаев
Волынская область - 254 случая
Днепропетровская область - 209 случаев
Донецкая область - 705 случаев
Житомирская область - 434 случая
Закарпатская - 370 случаев
Запорожская область - 737 случаев
Ивано-Франковская область - 225 случаев
Киевская область - 430 случаев
Кировоградская область - 118 случаев
Луганская область - 213 случаев
Львовская область - 833 случая
Николаевская область - 247 случаев
Одесская область - 1012 случаев
Полтавская область - 293 случая
Ровенская область - 591 случай
Сумская область - 487 случаев
Тернопольская область - 202 случая
Харьковская область - 906 случаев
Херсонская область - 146 случаев
Хмельницкая область - 664 случая
Черкасская область - 374 случая
Черновицкая область - 211 случаев
Черниговская область - 26 случаев.
Теги: статистика, область, COVID-19
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